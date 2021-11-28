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Курсанты воронежской академии разработали роботизированный камень-шпион

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 09:19
Армия
Курсанты воронежской академии разработали роботизированный камень-шпион
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Воронеж, 28 ноября. Курсанты воронежской Военно-воздушной академии разработали робототехнический комплекс разведки, замаскированный под камень.

Робот-шпион внешне ничем не отличается от стандартного булыжника. Он оборудован миниатюрными гусеницами, датчиками движения, микрофоном и скрытой камерой. Робот может выполнять задачи на протяжении 15 часов и передавать данные в штаб, передает ТАСС.

«Робототехнический комплекс наблюдения на гусеничной платформе активируется при срабатывании датчиков движения и может собирать, обрабатывать и передавать информацию в течение около 15 часов», — рассказали в академии.

Ранее стало известно, что российские специалисты испытали новейшую систему прицеливания для беспилотников «Орион». Прицельно-навигационный комплекс обеспечивает точное попадание в цель неуправляемых авиабомб.

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