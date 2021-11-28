Архитектор Кюло считает, что собор Парижской Богоматери превратят в парк развлечений

Париж, 28 ноября. Собор Парижской Богоматери хотят превратить в тематический парк развлечений. Об этом заявил французский архитектор Морис Кюло.

Старинная церковь подверглась пожару в апреле 2019 года. С того момента в ней ведутся восстановительные работы. Однако многие жители Франции недовольны реставраторами. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно новым планам, исповедальные ложи, алтари и классические скульптуры будут заменены на модные художественные фрески, а звуковые и световые эффекты создадут эмоциональные пространства. «Тропа открытий» проведет посетителей через различные часовни с акцентом на Африку и Азию, а Священные Писания будут транслироваться на стены на разных языках, включая мандаринский. Одно из святилищ даже будет посвящено охране окружающей среды.

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«То, что они предлагают сделать с собором Парижской Богоматери, никогда не будет сделано с Вестминстерским аббатством или собором Святого Петра в Риме. Это своего рода тематический парк, очень детский и тривиальный, учитывая величие этого места», — заявил архитектор.

Ранее стало известно, что арестован бывший летчик гражданской авиации, который намеревался врезаться на самолете в здание собора Парижской Богоматери. Мужчину отправили на психиатрическую экспертизу, на основании которой ему будет избрана мера пресечения.