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Венгрия раскритиковала Запад за лицемерие в отношении России

Политика
Венгрия раскритиковала Запад за лицемерие в отношении России
pixabay.com

Будапешт, 28 ноября. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Запад в «огромном лицемерии» по отношению к России.

Он отметил, что большие страны позволяют себе поступать так, как не могут поступить маленькие страны. Об этом Сийярто рассказал в интервью RT.

«Это огромное лицемерие, поскольку происходит следующее: большие страны — большие и сильные страны — могут позволить себе говорить иначе, чем поступать. Маленькие страны не могут себе этого позволить», — заявил глава МИД Венгрии.

Он добавил, что Венгрия «говорит то, что делает». Сийярто отметил, что западноевропейские страны, в отличие от Будапешта, поступают и говорят по-разному. В частности они всегда подвергают критике Россию, но при этом соглашаются вести с ней дела. Так же они поступают и с Китаем. В то же время Европа не хочет военного конфликта между Россией и НАТО.

Ранее глава МИД Венгрии пристыдил Еврокомиссию за странную миграционную политику. Как заметил глава МИД, Брюссель готов финансировать все, что повышает миграционное давление. При этом Европа не желает делать что-либо для защиты местного населения.

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