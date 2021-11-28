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МИД Венгрии указал на провальность миссии НАТО в Афганистане

Политика
МИД Венгрии указал на провальность миссии НАТО в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Будапешт, 28 ноября. Двадцатилетняя миссия НАТО по поддержанию национальной безопасности в Афганистане «закончилась провалом», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто признался, что все планы Венгрии рухнули еще до того, как пришлось покинуть Афганистан. Об этом он заявил RT.

«Двадцать лет международной миссии закончились провалом, потому что у нас были планы по оказанию финансовой помощи для поддержания национальной безопасности Афганистана и сил обороны до 2024 года», — сказал глава МИД Венгрии.

Сийярто отметил, что Венгрия участвовала в эвакуации афганских граждан из Кабула. В сентябре он сообщал об эвакуации 400 афганцев.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как действия США довели Афганистан до гуманитарной катастрофы. Кампания США в Афганистане превратилась в «коррупционную черную дыру» — несмотря на миллиарды, которые Вашингтон выделял на восстановление республики, афганское население живет фактически на грани гуманитарной катастрофы.

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