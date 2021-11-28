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МИД Венгрии: признание «Спутника V» в Европе является идеологическим вопросом

Общество
МИД Венгрии: признание «Спутника V» в Европе является идеологическим вопросом
twitter.com  /  @SantiCafiero

Будапешт, 28 ноября. Проблема признания российского препарата от коронавируса «Спутник V» в Европе — лишь политический вопрос.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал признание вакцины «Спутник V» политическим и идеологическим вопросом. Об этом он рассказал RT, добавив, что этот факт сильно его разочаровывает.

«Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает. Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе», — сказал он.

Ранее Евросоюз предложил изменить правила въезда для привитых от коронавируса туристов. Власти стран Европы продолжают вводить зеленые паспорта для пропуска в общественные места. В некоторых государствах непривитых от коронавируса отправляют на локдаун.

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европа признание Спутник V
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