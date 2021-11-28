Новогодние елки могут быть опасны для домашних животных из-за блох и клещей

Лондон, 28 ноября. Живые елки для Нового года могут быть опасны для домашних животных. Об этом рассказали британские ветеринары.

По их словам, в доме через деревья могут появиться блохи и клещи. Специалисты Норвежского института здравоохранения заявили, что череда теплых зим увеличила количество насекомых.

Одна ель может содержать до 25 тыс. блох. Клещи впадают в спячку в холодное время года, однако дома могут проснуться. Оптимальной температурой для них является от плюс 21 до плюс 29 градусов.

Прыгающие паразиты могут перенестись на кошек и собак, которые любят лежать под новогодними елками. Кроме этого, люди также являются объектом для насекомых. Укусы инфицированных блох или клещей способны привести к развитию болезни Лайма.

Ранее стало известно, что порядка 40% россиян тратят на лечение и профилактику своих домашних питомцев до 10 тысяч рублей в год.