WP: Илон Маск стал одной из самых любимых иностранных персон в России

Вашингтон, 28 ноября. Американский предприниматель Илон Маск оказался одним из самых популярных иностранных деятелей в России, пишет The Washington Post.

Маск является «вероятно самой любимой в России иностранной персоной». Об этом сообщает WP.

«Маск — это редкая фигура, пользующаяся почти всеобщей популярностью в стране, которую нелегко впечатлить, особенно чужакам. Но почему? Некоторые говорят, что причиной являются его авантюры в освоении космоса, эта тема для россиян связана с ностальгией по советским временам», — заявляет издание.

В начале 2021 года Илон Маск предложил российскому лидеру Владимиру Путину пообщаться в голосовой соцсети Clubhouse. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва очень заинтересована в этом предложении, так как президент интересуется технологиями и инновациями.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск лишился 7,9 млрд, его состояние уменьшилось до 282,4 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени.