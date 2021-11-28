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Пожилой киевлянин съел еду с мемориала в честь «голодомора»

Общество
Пожилой киевлянин съел еду с мемориала в честь «голодомора»
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 28 ноября. Пожилой украинец в Киеве собрал еду, оставленную у мемориала в память о «голодоморе». Об этом пишет УНИАН.

Все произошло в Киеве в субботу после окончания памятных мероприятий, посвященных годовщине событий. На кадрах, опубликованных агентством УНИАН, видно, как мужчина в возрасте забирает с мемориала яблоко и кусок хлеба, а затем съедает его.

В 1932–1933 годах голод охватил значительную часть Советского союза. Жертвами голодомора стали от 7 до 8 млн человек. На Украине голод называют «геноцидом украинского народа», который устроили центральные власти.

Ранее депутат Рады Максим Бужанский заявил, что заявление украинского посла в ФРГ Андрея Мельника о косвенной ответственности Германии за «голодомор» могут повилять на запуск российского проекта «Северный поток — 2». Ранее Мельник написал, что Берлин косвенно несет ответственность за голод на территории Украинской ССР, так как он был главный партнером СССР в 1932 году.

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Киев пенсионер голодомор
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