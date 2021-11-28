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«Разжимая кулаки» от Киры Коваленко удостоился Гран-при кинофестиваля в Онфлере

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 08:42
Общество
«Разжимая кулаки» от Киры Коваленко удостоился Гран-при кинофестиваля в Онфлере
кадр из фильма «Разжимая кулаки »

Онфлер, 28 ноября. Кинокартина режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» завоевала Гран-при фестиваля, проходящего на северо-западе Франции в Онфлере. Мероприятие было посвящено русскому кино, сообщила официальный представитель смотра Елена Дюффорт.

Сюжет киноленты повествует о семье, проживающей в маленьком шахтерском городе в Северной Осетии. Проблема, затронутая в фильме — уход детей из-под родительской опеки. Роль главной героини исполнила Милана Агузарова, которая также стала победительницей в номинации за лучшую женскую роль, передает ТАСС.

Аналогичную награду завоевала и Виктория Толстоганова, сыгравшая в фильме «На дальних рубежах». Этот фильм Максима Дашкина также заслужил специальный приз от жюри.

Лучшей документальной кинокартиной стал «Полет над Россией» от Петры Хефер и Фредди Рекенхауса. Приз зрительских симпатий забрал «Владивосток» Антона Борматова, а лучшим дебютом признана картина Анны Саянной «#С_училища».

«Разжимая кулаки» вскоре сможет забрать еще одну престижную награду. Кинокритики считают картину вероятным претендентом на «Оскар».

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