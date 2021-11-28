Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 09:07
08:59
Общество
Архитектор Кюло считает, что собор Парижской Богоматери превратят в парк развлечений
08:57
Политика
Венгрия раскритиковала Запад за лицемерие в отношении России
08:53
Политика
МИД Венгрии указал на провальность миссии НАТО в Афганистане
08:48
Общество
МИД Венгрии: признание «Спутника V» в Европе является идеологическим вопросом
08:46
Общество
Новогодние елки могут быть опасны для домашних животных из-за блох и клещей
08:45
Общество
Сегодня ночью МКС пролетит над Екатеринбургом
08:45
Общество
WP: Илон Маск стал одной из самых любимых иностранных персон в России
08:42
Общество
Пожилой киевлянин съел еду с мемориала в честь «голодомора»
08:42
Общество
«Разжимая кулаки» от Киры Коваленко удостоился Гран-при кинофестиваля в Онфлере
08:41
Экономика
Центробанк России заявил о рисках более продолжительной инфляции
Все новости

Центробанк России заявил о рисках более продолжительной инфляции

Экономика
Центробанк России заявил о рисках более продолжительной инфляции
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 28 ноября. Банк России заявил о рисках превышения уровня инфляции в размере 4% на продолжительный срок.

Регулятор прогнозировал, что по результатам 2021 года инфляция составит 7,4-7.9%. В следующем году она вернется к показателю 4-4,5%.

Затяжная инфляция обусловлена устойчивыми факторами, считают в ЦБ. Сейчас быстро расширяется спрос по сравнению с возможностями наращивания выпуска. Также инфляционные ожидания граждан на год остаются вблизи многолетнего максимума.

В документе ведомства подчеркивается, что ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.

Регулятор подтвердил прогноз относительно инфляции на 2022 год. Однако он пока убрал прогноз относительного итогов текущего года.

Ранее Минэкономразвития России опубликовало доклад «О текущей ценовой ситуации». Согласно информации ведомства, годовая инфляция продолжает разгоняться.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Центробанк России заявил о рисках более продолжительной инфляции
центробанк прогноз инфляция
Комментировать