Центробанк России заявил о рисках более продолжительной инфляции

Москва, 28 ноября. Банк России заявил о рисках превышения уровня инфляции в размере 4% на продолжительный срок.

Регулятор прогнозировал, что по результатам 2021 года инфляция составит 7,4-7.9%. В следующем году она вернется к показателю 4-4,5%.

Затяжная инфляция обусловлена устойчивыми факторами, считают в ЦБ. Сейчас быстро расширяется спрос по сравнению с возможностями наращивания выпуска. Также инфляционные ожидания граждан на год остаются вблизи многолетнего максимума.

В документе ведомства подчеркивается, что ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.

Регулятор подтвердил прогноз относительно инфляции на 2022 год. Однако он пока убрал прогноз относительного итогов текущего года.

Ранее Минэкономразвития России опубликовало доклад «О текущей ценовой ситуации». Согласно информации ведомства, годовая инфляция продолжает разгоняться.