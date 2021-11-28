Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 09:07
08:59
Общество
Архитектор Кюло считает, что собор Парижской Богоматери превратят в парк развлечений
08:57
Политика
Венгрия раскритиковала Запад за лицемерие в отношении России
08:53
Политика
МИД Венгрии указал на провальность миссии НАТО в Афганистане
08:48
Общество
МИД Венгрии: признание «Спутника V» в Европе является идеологическим вопросом
08:46
Общество
Новогодние елки могут быть опасны для домашних животных из-за блох и клещей
08:45
Общество
Сегодня ночью МКС пролетит над Екатеринбургом
08:45
Общество
WP: Илон Маск стал одной из самых любимых иностранных персон в России
08:42
Общество
Пожилой киевлянин съел еду с мемориала в честь «голодомора»
08:42
Общество
«Разжимая кулаки» от Киры Коваленко удостоился Гран-при кинофестиваля в Онфлере
08:41
Экономика
Центробанк России заявил о рисках более продолжительной инфляции
Все новости

Корреспондент Fox News Мердок призвал Байдена уйти в отставку

Политика
Корреспондент Fox News Мердок призвал Байдена уйти в отставку
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 28 ноября. Президенту США Джо Байдену следует уйти в отставку. Об этом заявил корреспондент телеканала Fox News Джордж Мердок.

Журналист принял участие в субботнем шоу. Во время него американец обратился к главе Белого дома в качестве гражданина, а не представителя СМИ.

«Единственный способ, которым Байден мог бы спасти свое президентство (и я говорю это не как республиканец, я говорю это как родитель и американский гражданин) — это уйти в отставку. Хотя Байден является «умеренным», он заключил сделку с дьяволом с прогрессивной повесткой дня. У него прогрессивный штат сотрудников. Вы знаете, они в основном преследуют его при каждом удобном случае. Они его не поддерживают», — отметил Мердок.

Корреспондент Fox News Мердок призвал Байдена уйти в отставку
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Он добавил, что вице-президент США Камала Харрис старается не делать того, что ей говорит Байден. Журналист уверен, что нынешний президент не сможет баллотироваться на второй срок.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена за последний год не приняла ни одного решения, которое было бы полезным для страны. Об этом заявил конгрессмен Джим Джордан.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Корреспондент Fox News Мердок призвал Байдена уйти в отставку
сша отставка байден fox news
Комментировать