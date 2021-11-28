Корреспондент Fox News Мердок призвал Байдена уйти в отставку

Вашингтон, 28 ноября. Президенту США Джо Байдену следует уйти в отставку. Об этом заявил корреспондент телеканала Fox News Джордж Мердок.

Журналист принял участие в субботнем шоу. Во время него американец обратился к главе Белого дома в качестве гражданина, а не представителя СМИ.

«Единственный способ, которым Байден мог бы спасти свое президентство (и я говорю это не как республиканец, я говорю это как родитель и американский гражданин) — это уйти в отставку. Хотя Байден является «умеренным», он заключил сделку с дьяволом с прогрессивной повесткой дня. У него прогрессивный штат сотрудников. Вы знаете, они в основном преследуют его при каждом удобном случае. Они его не поддерживают», — отметил Мердок.

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Он добавил, что вице-президент США Камала Харрис старается не делать того, что ей говорит Байден. Журналист уверен, что нынешний президент не сможет баллотироваться на второй срок.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена за последний год не приняла ни одного решения, которое было бы полезным для страны. Об этом заявил конгрессмен Джим Джордан.