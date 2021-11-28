Ведущий Fox News Уоттерс: американцы злятся на Байдена

Вашингтон, 28 ноября. Американцы злятся на президента США Джо Байдена, а демократы нервничают из-за него. Об этом рассказал ведущий Fox News Джесси Уоттерс.

Журналист выступил с собственной передачей в субботу 27 ноября. В ней он поговорил о рейтинге главы Белого дома и его влиянии на экономику.

«Сегодня выходные Дня благодарения, время считать наши благословения. Но в этом году многие американцы злятся. Этот праздник сломал бюджет для стольких людей благодаря нашему некомпетентному лидеру. Джо Байден — ужасный президент. Он неэффективен и совершенно оторван от жизни. Американцы устали от его лжи и невыполненных обещаний, и это проявляется больше, чем когда-либо», — отметил Уоттерс.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что демократы не хотят, чтобы Байден в 2024 году выдвигался на повторный срок. По его мнению, партия президента больше не верит ему, поскольку его политика наносит ущерб американской экономике.

Ранее Байден отметил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции о готовящемся государственном перевороте никого не может оставить равнодушным. По его мнению, слова украинского главы государства о захвате власти в стране его очень обеспокоили.