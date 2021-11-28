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Байден разгуливал по магазинам без маски в День благодарения

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 08:31
Общество
Байден разгуливал по магазинам без маски в День благодарения
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 28 ноября. Президент США Джо Байден был замечен за покупками в магазине на День благодарения. Глава Белого дома не носил средства индивидуальной защиты во время шопинга, хотя сам призывал граждан использовать маски.

Главу государства видели в магазине одежды Мюррея, расположенном на острове Нантакет. Маска была у него на шее. При этом на входной двери висит предупреждение о том, что посетители должны быть в СИЗ. Об этом сообщает Fox News.

По данным пресс-службы Белого дома, Байден вышел из магазина в 16:45 с опущенной маской и выпил на молочный коктейль. Президент проигнорировал вопрос о том, что еще нужно сделать, чтобы остановить новый штамм коронавируса "омикрон". После этого он вошел в другой магазин.

Отмечается, что власти острова Нантакет, где американский лидер проводит свой небольшой отпуск на День благодарения, в начале ноября вновь вернули ограничения. Граждане должны носить маски, находясь в общественных местах.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты заплатят за елку, которую установит президент страны Джо Байден, более 100 тысяч долларов. Он впервые проведет рождественскую процедуру на посту главы государства.

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