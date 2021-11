Байден разгуливал по магазинам без маски в День благодарения

Вашингтон, 28 ноября. Президент США Джо Байден был замечен за покупками в магазине на День благодарения. Глава Белого дома не носил средства индивидуальной защиты во время шопинга, хотя сам призывал граждан использовать маски.

Главу государства видели в магазине одежды Мюррея, расположенном на острове Нантакет. Маска была у него на шее. При этом на входной двери висит предупреждение о том, что посетители должны быть в СИЗ. Об этом сообщает Fox News.

По данным пресс-службы Белого дома, Байден вышел из магазина в 16:45 с опущенной маской и выпил на молочный коктейль. Президент проигнорировал вопрос о том, что еще нужно сделать, чтобы остановить новый штамм коронавируса "омикрон". После этого он вошел в другой магазин.

WATCH: Biden shakes hands maskless, but puts one on for a selfie pic.twitter.com/NYnphOnMw8