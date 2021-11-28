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Почти четверть россиян хотела бы дать платное образование своим детям

Общество
Почти четверть россиян хотела бы дать платное образование своим детям
Агентство городских новостей Москва  /  Кардашов Антон

Москва, 28 ноября. Платное образование хотели бы дать своим детям 22% россиян, но имеет финансовые возможности для этого лишь каждый десятый из них, свидетельствуют результаты опроса НПФ «Открытие».

Опрос проводился в сентябре текущего года среди женщин в возрасте 35-50 лет, сообщает ТАСС. Исследование показало, что школьное образование устраивает 58% респондентов. Остальные опрошенные считают, что у родителей должна быть возможность, в том числе, дать детям платное образование. На платные факультативные занятия детей водят 68% участников опроса, 31% — пользуются услугами репетиторов. Получаемые в школе знания считают достаточными лишь 7% опрошенных.

Высшее образование считают «золотым стандартом» 85% участников опроса. Назвали его важным, но недоступным для своих детей по финансовым соображениям 9% респондентов. Из накоплений планируют оплачивать образование 40% россиян, 17% опрошенных возьмут для этих целей кредит, 6% — используют материнский капитал. Выделить на оплату образования часть текущей зарплаты рассчитывают 30% участников опроса.

Не собираются откладывать деньги на образование детей более 54% россиян, 39% респондентов не будут этого делать по причине нехватки средств. Каждый четвертый участник опроса планирует «в ближайшем будущем» начать формировать накопления.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что единый государственный экзамен необходимо отменить. По его словам, ЕГЭ — «пытка» для российских школьников. Он призвал возродить советскую школу образования, отметив ее общепризнанность.

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опрос образование высшее образование
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