Политолог Рар указал на будущие распри внутри ЕС

Москва, 28 ноября. В будущем Евросоюз ждут противостояния между странами. Об этом рассказал политолог Александр Рар.

Журналистка издания «Украина.ру» Ангелина Николева поинтересовалась, кто в скором времени станет лидером в ЕС. Она предположила, что это будет Франция, но эксперт с ней не согласился.

«Я думаю, что у господина Макрона свои большие проблемы будут в ближайшие месяцы. Он должен выдержать очень сложную избирательную кампанию», — отметил политолог.

Он добавил, что президент Франции выдвигался без партии. Раньше это ему помогло, а теперь это может стать проблемой. Однако в дальнейшем Париж будет двигаться в правую сторону, а Берлин, наоборот, в левую.

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«Связка «Париж-Берлин» уже не та как раньше. Тут есть и другие факторы, которые будут мешать восстановлению этому немецко-французскому мотору», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Польша попытается выбиться в лидеры и ее могут поддержать Чехия, Словакия, Венгрия и даже Австрия. Также постоянно в ЕС вмешивается Великобритания, хотя до этого пыталась сторониться остальной Европы.

Ранее Рар заявил, что новый канцлер Германии Олаф Шольц будет представлять проблему для США на фоне оборонного бюджета и вооружений. Он подчеркнул, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выступает против присутствия ядерного оружия Соединенных Штатов на территории ФРГ.