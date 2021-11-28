Хоккеист Панарин рассказал, что бросил перчатку в канадского игрока после слов о России

Нью-Йорк, 28 ноября. Российский форвард команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин бросил перчатку в нападающего «Бостона» Брэда Маршанда во время игры. Причиной этого стали слова канадского спортсмена о России.

Во время третьего периода игры «Рейнджерс» — «Бостон» Панарин, который сидел на скамейке запасных, кинул собственную перчатку в тело канадца. Команда российского хоккеиста победила со счетом 5:2. Панарин при это записал на свой счет дубль и голевую передачу.

Как подчеркнул спортсмен, необходимо понимать, что не он начал этот конфликт. По словам Панарина, он тоже ничего хорошего не говорил о Маршанде. Однако когда дело доходит до оскорблений страны все меняется, добавил нападающий. Панарин предположил, что все россияне хотят защищать собственную страну. В результате российского форварда оштрафовали на 5 тысяч долларов.

Артемий Панарин ранее попал в расширенный перечень хоккеистов сборной России на Олимпийские игры в Китае. Соревнование начнется 9 февраля 2022 года.