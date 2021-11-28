Политолог Рар: ХДС/ХСС сами виноваты в своем поражении

Москва, 28 ноября. Партия ХДС/ХСС не вошла в правящую коалицию Германии по своей вине. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов фактически управлял ФРГ на протяжении последних 30 лет. Однако после последних выборах партия предпочла пойти в оппозицию. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» прокомментировал эту ситуацию.

«Они сами проиграли. Я вчера говорил с некоторыми бывшими ведущими руководителями и депутатами этой партии. Они, конечно, всю вину валят на Лашета. Говорят, что такой слабой избирательной компании они не помнят. Просто христианские демократы сами думали, что они не могут проиграть эти выборы», — отметил Рар.

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Он добавил, что еще в марте ХДС/ХСС были на пике. Однако из-за внутренней борьбы за наследство канцлера ФРГ Ангелы Меркель они потеряли свой консервативный дух. Поэтому многие люди предпочли будущего канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее российский политолог и публицист Николай Стариков усомнился, что будущий канцлер Германии Олаф Шольц имеет пророссийскую позицию. По его мнению, прежнее Правительство Германии не спешило сотрудничать с Россией, а лишь продвигало свои интересы.