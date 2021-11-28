Поклонники выразили соболезнования после смерти Градского

Москва, 28 ноября. На 73-м году жизни скончался певец и композитор Александр Градский. Поклонники творчества музыканта выразили соболезнования в соцсети «ВКонтакте».

Член жюри шоу «Голoс» скончался поздней ночью, в 2:10, в воскресенье. Фанаты поделились своими эмоциями в группе, посвященной Градскому.

«Горе пришло в наш дом... Гения не стало», — написал Юрий Ш.

Анастасия Л. отметила, что ей очень жаль. Она соболезнует родным и близким музыканта и считает его маэстро.

«Вечная Вам память, Музыкант!» — сказала Светлана Р.

Дмитрий Г. поблагодарил певца за его творчество. Он подчеркнул, что поклонники всегда будут его помнить, а также вспомнил слова из песни: «Как молоды мы были, как искренне любили»,

«Остался "Гoлос" без Александра Борисовича! Светлая ему Память! Нокауты будем смотреть без него!» — подчеркнул Николай В.

Яна Г. назвала смерть Градского невосполнимой утратой. Она считает, что он выдающийся маэстро, который за все сезоны шоу «Гoлос» стал любимым наставником. Поклонница уверена, что зрители и фанаты его не забудут.

Первый канал также выразил соболезнования в связи с кончиной композитора, певца и наставника шоу «Гoлос» Александра Градского. Слова сочувствия опубликованы в официальном паблике во «ВКонтакте».