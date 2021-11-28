Дипломат Полянский предрек разногласия в ООН из-за «саммита за демократию»

Москва, 28 ноября. Американский «саммит за демократию» может подорвать ООН и привести к разногласиям и проблемам, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский отметил, что «саммит за демократию» достоин сожаления. Об этом он написал в Twitter.

«Запланированный так называемый "саммит за демократию" — достойная сожаления инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы. История учит нас, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит», — написал дипломат.

Ранее Россия и Китай назвали «саммит за демократию» продуктом менталитета холодной войны. Организуемый США «Саммит за демократию» разжигает идеологическую конфронтацию и создает в мире «разделительные линии». Отмечается, что Москва и Пекин решительно отвергают этот шаг.