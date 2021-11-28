Россияне считают переоцененными профессии политиков и депутатов

Москва, 28 ноября. Самыми переоцененными профессиями россияне считают депутатов, политиков и госслужащих, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Самыми переоцененными на рынке труда депутатов и политиков считают 22% опрошенных. О неоправданно высоком жаловании госслужащих заявили 14% респондентов, топ-менеджеров — 9% участников опроса, сообщает RT.

Футболистов, IT-специалистов и артистов считают самыми переоцененными на рынке труда 4% респондентов. О неоправданно высоких доходах менеджеров также заявили 4% участников опроса. Гонорары блогеров считают слишком высокими 2% опрошенных.

Еще 16% участников опроса считают переоцененными риелторов, банкиров, юристов, парикмахеров, психологов, коучей, стоматологов и строителей. Оставшиеся 4% респондентов заявили, что хорошо оплачиваться должна любая работа и переоцененных специалистов не бывает.

Опрос проводился среди экономически активного населения. В исследовании участвовали 1600 человек, проживающих во всех округах страны.

Ранее специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, что 36% россиян начали работать на новых предприятиях, а 12% полностью поменяли сферу своей профессиональной деятельности с начала года. Большинство из них решились на это из-за низкой заработной платы.