Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 09:06
08:59
Общество
Архитектор Кюло считает, что собор Парижской Богоматери превратят в парк развлечений
08:57
Политика
Венгрия раскритиковала Запад за лицемерие в отношении России
08:53
Политика
МИД Венгрии указал на провальность миссии НАТО в Афганистане
08:48
Общество
МИД Венгрии: признание «Спутника V» в Европе является идеологическим вопросом
08:46
Общество
Новогодние елки могут быть опасны для домашних животных из-за блох и клещей
08:45
Общество
Сегодня ночью МКС пролетит над Екатеринбургом
08:45
Общество
WP: Илон Маск стал одной из самых любимых иностранных персон в России
08:42
Общество
Пожилой киевлянин съел еду с мемориала в честь «голодомора»
08:42
Общество
«Разжимая кулаки» от Киры Коваленко удостоился Гран-при кинофестиваля в Онфлере
08:41
Экономика
Центробанк России заявил о рисках более продолжительной инфляции
Все новости

Россияне считают переоцененными профессии политиков и депутатов

Общество
Россияне считают переоцененными профессии политиков и депутатов
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 28 ноября. Самыми переоцененными профессиями россияне считают депутатов, политиков и госслужащих, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Самыми переоцененными на рынке труда депутатов и политиков считают 22% опрошенных. О неоправданно высоком жаловании госслужащих заявили 14% респондентов, топ-менеджеров — 9% участников опроса, сообщает RT.

Футболистов, IT-специалистов и артистов считают самыми переоцененными на рынке труда 4% респондентов. О неоправданно высоких доходах менеджеров также заявили 4% участников опроса. Гонорары блогеров считают слишком высокими 2% опрошенных.

Еще 16% участников опроса считают переоцененными риелторов, банкиров, юристов, парикмахеров, психологов, коучей, стоматологов и строителей. Оставшиеся 4% респондентов заявили, что хорошо оплачиваться должна любая работа и переоцененных специалистов не бывает.

Опрос проводился среди экономически активного населения. В исследовании участвовали 1600 человек, проживающих во всех округах страны.

Ранее специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, что 36% россиян начали работать на новых предприятиях, а 12% полностью поменяли сферу своей профессиональной деятельности с начала года. Большинство из них решились на это из-за низкой заработной платы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Россияне считают переоцененными профессии политиков и депутатов
работа опрос профессии
Комментировать