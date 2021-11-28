Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 09:06
08:59
Общество
Архитектор Кюло считает, что собор Парижской Богоматери превратят в парк развлечений
08:57
Политика
Венгрия раскритиковала Запад за лицемерие в отношении России
08:53
Политика
МИД Венгрии указал на провальность миссии НАТО в Афганистане
08:48
Общество
МИД Венгрии: признание «Спутника V» в Европе является идеологическим вопросом
08:46
Общество
Новогодние елки могут быть опасны для домашних животных из-за блох и клещей
08:45
Общество
Сегодня ночью МКС пролетит над Екатеринбургом
08:45
Общество
WP: Илон Маск стал одной из самых любимых иностранных персон в России
08:42
Общество
Пожилой киевлянин съел еду с мемориала в честь «голодомора»
08:42
Общество
«Разжимая кулаки» от Киры Коваленко удостоился Гран-при кинофестиваля в Онфлере
08:41
Экономика
Центробанк России заявил о рисках более продолжительной инфляции
Все новости

Первый канал выразил соболезнования в связи с кончиной Градского

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 07:46
Общество
Первый канал выразил соболезнования в связи с кончиной Градского
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 28 ноября. Первый канал выразил соболезнования в связи с кончиной композитора, певца и наставника шоу «Гoлос» Александра Градского.

Российский певец и композитор Александр Градский скончался поздней ночью, в 2:10, в воскресенье. Музыкант ушел из жизни на 73-м году жизни.

«Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича», — сказано в посте в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Градский оказался в больнице с симптомами инсульта. Автор песен находился под присмотром специалистов. Звезда телепроекта «Голoс» обратился к врачам из-за недомогания, он почувствовал себя плохо, находясь дома. У композитора заподозрили инсульт.

Известно, что Градского доставляли на съемки «Голoса» в лежачем положении. Он продолжал участвовать в шоу, несмотря на недомогание после осложнений, вызванных COVID-19.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Первый канал выразил соболезнования в связи с кончиной Градского
первый канал смерть градский
Комментировать