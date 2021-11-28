Первый канал выразил соболезнования в связи с кончиной Градского

Москва, 28 ноября. Первый канал выразил соболезнования в связи с кончиной композитора, певца и наставника шоу «Гoлос» Александра Градского.

Российский певец и композитор Александр Градский скончался поздней ночью, в 2:10, в воскресенье. Музыкант ушел из жизни на 73-м году жизни.

«Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича», — сказано в посте в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Градский оказался в больнице с симптомами инсульта. Автор песен находился под присмотром специалистов. Звезда телепроекта «Голoс» обратился к врачам из-за недомогания, он почувствовал себя плохо, находясь дома. У композитора заподозрили инсульт.

Известно, что Градского доставляли на съемки «Голoса» в лежачем положении. Он продолжал участвовать в шоу, несмотря на недомогание после осложнений, вызванных COVID-19.