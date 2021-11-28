Политолог Рар считает, что глава МИД ФРГ Бербок может многое испортить

Москва, 28 ноября. Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок может многое испортить за время своей работы. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Сопредседатель партии «Зеленые» в скором времени возглавит внешнеполитическое ведомство страны. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» прокомментировал ее назначение.

«Вообще «Зеленые» очень критически относятся к России. Кто-то даже называет их русофобской партии. Там действительно нет ни одного политика, которые выступал бы за конструктивный диалог с Россией. Поэтому я боюсь, что, действительно, госпожа Бербок многое может испортить. Тем более, что у нее нет опыта работы ни с Россией, ни с Китаем. С так называемыми «сложными» странами для Германии, странами вне Европейского Союза», — отметил политолог.

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Он добавил, что Бербок выросла во время, когда Европа перестала себя рассматривать как экономический блок. У нее трансатлантическое сознание.

Ранее Рар заявил, что Германия остро нуждается в трубопроводе «Северный поток — 2». Таким образом он прокомментировал будущее проекта после смены правительства в Германии и избрания нового канцлера.