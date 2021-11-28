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Политолог Рар считает, что глава МИД ФРГ Бербок может многое испортить

Политика
Политолог Рар считает, что глава МИД ФРГ Бербок может многое испортить
Global Look Press  /  Ulrich Stamm via www.imago-image/www.imago-images.de

Москва, 28 ноября. Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок может многое испортить за время своей работы. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Сопредседатель партии «Зеленые» в скором времени возглавит внешнеполитическое ведомство страны. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» прокомментировал ее назначение.

«Вообще «Зеленые» очень критически относятся к России. Кто-то даже называет их русофобской партии. Там действительно нет ни одного политика, которые выступал бы за конструктивный диалог с Россией. Поэтому я боюсь, что, действительно, госпожа Бербок многое может испортить. Тем более, что у нее нет опыта работы ни с Россией, ни с Китаем. С так называемыми «сложными» странами для Германии, странами вне Европейского Союза», — отметил политолог.

Политолог Рар считает, что глава МИД ФРГ Бербок может многое испортить
Prt Scr youtube.com / Первый канал

Он добавил, что Бербок выросла во время, когда Европа перестала себя рассматривать как экономический блок. У нее трансатлантическое сознание.

Ранее Рар заявил, что Германия остро нуждается в трубопроводе «Северный поток — 2». Таким образом он прокомментировал будущее проекта после смены правительства в Германии и избрания нового канцлера.

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германия рар Бербок
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