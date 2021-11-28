Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 09:05
08:59
Общество
Архитектор Кюло считает, что собор Парижской Богоматери превратят в парк развлечений
08:57
Политика
Венгрия раскритиковала Запад за лицемерие в отношении России
08:53
Политика
МИД Венгрии указал на провальность миссии НАТО в Афганистане
08:48
Общество
МИД Венгрии: признание «Спутника V» в Европе является идеологическим вопросом
08:46
Общество
Новогодние елки могут быть опасны для домашних животных из-за блох и клещей
08:45
Общество
Сегодня ночью МКС пролетит над Екатеринбургом
08:45
Общество
WP: Илон Маск стал одной из самых любимых иностранных персон в России
08:42
Общество
Пожилой киевлянин съел еду с мемориала в честь «голодомора»
08:42
Общество
«Разжимая кулаки» от Киры Коваленко удостоился Гран-при кинофестиваля в Онфлере
08:41
Экономика
Центробанк России заявил о рисках более продолжительной инфляции
Все новости

Фанаты восхитились первыми двумя эпизодами сериала «Соколиный глаз»

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 07:34
Шоу-бизнес
Фанаты восхитились первыми двумя эпизодами сериала «Соколиный глаз»
кадр из фильма «Соколиный глаз»

Москва, 28 ноября. Сериал по киновселенной Marvel «Соколиный глаз» был представлен зрителям 24 ноября. Зрители оставили первые отзывы.

На данный момент в Сеть было выложено два первых эпизода. Всего в первый сезон войдет шесть серий. На YouTube-канале Qewbite была выложена реакция блогера и его разбор сериала. Свое мнение оставили и подписчики.

«Сериал пока что хороший. Уютный, камерный по меркам Марвел, без попыток создать какой-то гигантский масштаб (история как будто в стороне от всех основных событий)», — написал Bubble Gum.

Пользователь «Развлекательный квадрат!» посчитал первые два эпизода интересными. Они смотрятся реалистично и он с нетерпением ждет продолжения.

«Мне серии понравились. Садилась смотреть с мыслями «очередной видеоурок английского языка от Марвел». А тут довольно прикольная фигня достойная рейтинга «согласна ради этого бежать домой после школы». Очень завораживают флешбэки и отсутствие слуха Клинта», — отметил Variant of Loki.

Eduard Mazur рад, что сериалы вышли на новый уровень. Ему приятно видеть, как актеры из фильмов появляются в подобных проектах.

Ранее голливудский актер Джереми Реннер вспомнил, как впервые посмотрел фильм «Мстители: Финал». Он рассказал, что кинокомикс заставил его плакать.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Фанаты восхитились первыми двумя эпизодами сериала «Соколиный глаз»
кино сериал марвел соколиный глаз
Комментировать