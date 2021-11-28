Фанаты восхитились первыми двумя эпизодами сериала «Соколиный глаз»

Москва, 28 ноября. Сериал по киновселенной Marvel «Соколиный глаз» был представлен зрителям 24 ноября. Зрители оставили первые отзывы.

На данный момент в Сеть было выложено два первых эпизода. Всего в первый сезон войдет шесть серий. На YouTube-канале Qewbite была выложена реакция блогера и его разбор сериала. Свое мнение оставили и подписчики.

«Сериал пока что хороший. Уютный, камерный по меркам Марвел, без попыток создать какой-то гигантский масштаб (история как будто в стороне от всех основных событий)», — написал Bubble Gum.

Пользователь «Развлекательный квадрат!» посчитал первые два эпизода интересными. Они смотрятся реалистично и он с нетерпением ждет продолжения.

«Мне серии понравились. Садилась смотреть с мыслями «очередной видеоурок английского языка от Марвел». А тут довольно прикольная фигня достойная рейтинга «согласна ради этого бежать домой после школы». Очень завораживают флешбэки и отсутствие слуха Клинта», — отметил Variant of Loki.

Eduard Mazur рад, что сериалы вышли на новый уровень. Ему приятно видеть, как актеры из фильмов появляются в подобных проектах.

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