В Сети раскритиковали фильм «Обитель зла: Раккун-Сити»

Москва, 28 ноября. Американо-немецкий фильм ужасов «Обитель зла: Раккун-Сити» официально вышел в прокат 24 ноября. Зрители уже успели оставить первые отзывы о киноленте.

YouTube-канал «НеСпойлер» опубликовал обзор, в котором рассказываются преимущества и недостатки экранизации игры. Автор похвалил киноленту, но аудитория с ним не согласилась.

«Мискаст (Плохой кастинг — Прим. ред.) актеров, по-моему, очень бьет по качеству. Их вроде одели в каноничную одежду и свели как надо в сюжете, но выглядят они как совсем другие персы», — написал Petr Shidlov.

Пользователь Mr Anderson также посчитал, что актеры не соответствуют персонажам. Фильм представляет покадровую экранизацию с минимальными изменениями. Ему понравилась графика, а саундтрек он считает одним из слабых мест.

«Ходил на фильм, мне в принципе понравилось. Мне было реально жутко в первом часу фильма», — подчеркнул Захар Горбунов.

WALKING DEAD WORLD написал, что даже спустя столько лет фильм с Милой Йовович смотрится хорошо. Намного лучше, чем эта экранизация, которая только вышла в прокат.

Ранее режиссер Ридли Скотт заявил, что планирует выпустить расширенные версии своих последних двух фильмов — «Последняя дуэль» и «Дом Гуччи».