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Тридцать человек ограбили магазин электроники в США в «Черную пятницу»

Происшествия
Тридцать человек ограбили магазин электроники в США в «Черную пятницу»
flickr.com  /  Jason Lawrence

Вашингтон, 28 ноября. Около 30 человек ворвались в магазин электроники в штате Миннесота, вынесли товары и сбежали. Об этом сообщают местные СМИ.

Телеканал CBS сообщает, что полиция ищет злоумышленников, которые ворвались в Best Buy в Бернсвилле. По данным городской полиции, группа лиц проникли в магазин около восьми вечера пятницы. Они похитили электронику и скрылись до прибытия полицейских.

Сейчас по подозрению в совершении преступления никто не задержан. Пока не известно, какое количество товара и на какую сумму вынесли из магазина.

Накануне в США прошла так называемая «Черная пятница». В этот день магазины объявляют предпраздничные распродажи.

Ранее компания Wildberries сообщила, что иностранцы в эту «Черную пятницу» заказали товары из России на рекордную сумму. Активнее всего в период распродаж поступают заказы из Германии, Латвии, Эстонии, США, Израиля и Молдавии.

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