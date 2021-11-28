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ООН сообщила о критических показателях вымирания населения на Украине

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 06:54
Общество
ООН сообщила о критических показателях вымирания населения на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 28 ноября. Украина является одним из лидеров по вымиранию населения. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».

Население Украины может уменьшиться до 35 млн человек уже к 2050 году. К таким показателям приведут высокий уровень смертности, масштабы миграции и низкий коэффициент рождаемости.

Остановить вымирание украинцев поможет создание стабильных политических и финансовых систем, что обеспечит социальную защиту граждан. Последняя официальная перепись населения на Украине прошла в 2001 году. Тогда численность населения составила 48 240 902 человек.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров объяснил, в каком случае может смениться власть в Киеве. По его мнению, если бы РФ воевала с Украиной, то объявила экономическую и энергетическую блокаду. Нынешний режим в Киеве продержался бы несколько дней.

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