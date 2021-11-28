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Врач Вечорко: с антиваксерами не удается построить диалог

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 06:54
Общество
Врач Вечорко: с антиваксерами не удается построить диалог
pixabay.com  /  AhmadArdity

Москва, 28 ноября. Антиваксеры не хотят знать правду, поэтому не удается с ними построить диалог. Визит антипрививочников в «красную зону» пришлось прервать досрочно.

Противники вакцинации в субботу посетили «красную зону» в одной из московских больниц. Лишь три человека из девяти согласились сдать ПЦР-тест. Некоторые из них хотели пройти без масок, однако их не пустили. Остальные все же попали в «красную зону», где лежат пациенты на ЭКСМО и ИВЛ. Об этом рассказал главный врач «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова» Валерий Вечорко в эфире «Соловьев Live».

«Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают... Они (антиваксеры. — Прим. ФАН) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином», — сказал врач.

Визит пришлось прервать после того, как «гости» начали «хамить пациентам», подчеркнул Вечорко.

Ранее противники вакцинации сорвали визит в красную зону из-за необходимости надевать маски. Пришедших попытались убедить в важности средств индивидуальной защиты, однако гости продолжили игнорировать нормы безопасности

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Вечорко красная зона антиваксеры
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