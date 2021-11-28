Том Круз совершил полет на крыле самолета

Лос-Анджелес, 28 ноября. Голливудский актер и режиссер Том Круз планирует новый проект, в котором он вновь выполнит трюк без помощи каскадеров. На этот раз он пролетел на крыле самолета.

Издание Page Six опубликовало серию снимков, на которых видно, как звезда франшизы «Миссия невыполнима» совершает полет. При этом он не сидел в кабине самолета, а забрался на нижнюю часть крыла.

На фотографиях видно, что артист надел коричневый комбинезон. Для своего трюка он использовал специальный ремень безопасности, который позволил ему пристегнуться верх ногами.

Полет был совершен на двухместном Boeing B75N1 Stearman 1941 года выпуска. Он взлетел с аэродрома Даксфорд и пролетел на высоте 600 м над английским графством Кембриджшир.

Источники утверждают, что этот трюк, скорее всего, будет выполнен в восьмой части франшизы «Миссия невыполнима». Сообщается, что съемки проходили по всему Соединенному Королевству в течение нескольких месяцев.

Ранее в Twitter появилось видео, на котором актер Джейсон Момоа предстал в образе персонаже Эрика Дрэйвена. Сам артист в 2018 году покинул проект.