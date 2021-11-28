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Папа Римский Франциск выразил соболезнования из-за аварии на шахте «Листвяжная»

Происшествия
Папа Римский Франциск выразил соболезнования из-за аварии на шахте «Листвяжная»
photogallery.va  /  Сайт Святого Престола

Ватикан, 28 ноября. Папа Римский Франциск выразил соболезнования из-за происшествия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин отправил телеграмму от имени понтифика главе российского государства Владимиру Путину.

В сообщении сказано, что Папа Римский воспринял новость об инциденте с глубокой грустью. Его святейшество выражает соболезнования Путину и всему народу России. Понтифик также молится за всех, кто скончался, и тех, кто оплакивает потерю родных, а также просит придать сил всем пострадавшим.

Авария на шахте «Листяжная» в Бегловском Районе Кемеровской области случилась утром 25 ноября. По последним сведениям, в результате происшествия пострадали 64 человека, скончались — 51, включая пятерых горноспасателей.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян недавно заявил, что горноспасатели во время ЧП погибли из-за неожиданного роста концентрации окиси углерода.

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