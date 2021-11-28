Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 07:07
07:05
Общество
Гурьев день: народные традиции и обычаи на 28 ноября
06:54
Общество
ООН сообщила о критических показателях вымирания населения на Украине
06:54
Общество
Врач Вечорко: с антиваксерами не удается построить диалог
06:54
Шоу-бизнес
Том Круз совершил полет на крыле самолета
06:52
Происшествия
Папа Римский Франциск выразил соболезнования из-за аварии на шахте «Листвяжная»
06:50
Общество
Медитирующий у моря медведь с Сахалина вдохновил пользователей соцсетей
06:48
Общество
Лимоны зацвели в теплице Нового Уренгоя
06:45
Политика
Повторные парламентские выборы начались в Киргизии
06:42
Общество
Психолог Прууки посоветовала справляться с гневом при помощи дыхания
06:39
Политика
The Hill: Блинкен призвал демократов отменить санкции за сертификацию «СП-2»
Все новости

Медитирующий у моря медведь с Сахалина вдохновил пользователей соцсетей

Общество
Медитирующий у моря медведь с Сахалина вдохновил пользователей соцсетей
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 28 ноября. Сидящий у моря на Сахалине медведь затронул души пользователей соцсетей.

Видео опубликовал sakhalin_65rus2 в Tiktok. На нем задумчивый медведь сидит на берегу моря во время снегопада. Ролик с медитирующим медведем собрал более 20 тысяч лайков.

«Похоже на фильм «Достучаться до небес», — заявил один из комментаторов.

«Такая картина рвет душу», — отметил пользователь Tik-Tok.

«Это я жду перемен в своей жизни», — подчеркнул подписчик.

Также кто-то из комментаторов предположил, что медведя из дома выгнала жена. Владелец аккаунта в ответ заявил, что это медведица.

Многие интересуются, почему зверь не залег спать. Одна из комментраторш отметила, что медведь «офигевает» от малого количества снега.

Ранее в ОАЭ домашний медведь оторвал дверь Lamborghini. Машина стоимостью более 20 миллионов рублей принадлежит арабскому шейху, инвестору и коллекционеру из Дубая Хумайду Абдулле Альбукаишу.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Медитирующий у моря медведь с Сахалина вдохновил пользователей соцсетей
сахалин видео медведь соцсети
Комментировать