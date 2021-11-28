Медитирующий у моря медведь с Сахалина вдохновил пользователей соцсетей

Южно-Сахалинск, 28 ноября. Сидящий у моря на Сахалине медведь затронул души пользователей соцсетей.

Видео опубликовал sakhalin_65rus2 в Tiktok. На нем задумчивый медведь сидит на берегу моря во время снегопада. Ролик с медитирующим медведем собрал более 20 тысяч лайков.

«Похоже на фильм «Достучаться до небес», — заявил один из комментаторов.

«Такая картина рвет душу», — отметил пользователь Tik-Tok.

«Это я жду перемен в своей жизни», — подчеркнул подписчик.

Также кто-то из комментаторов предположил, что медведя из дома выгнала жена. Владелец аккаунта в ответ заявил, что это медведица.

Многие интересуются, почему зверь не залег спать. Одна из комментраторш отметила, что медведь «офигевает» от малого количества снега.

Ранее в ОАЭ домашний медведь оторвал дверь Lamborghini. Машина стоимостью более 20 миллионов рублей принадлежит арабскому шейху, инвестору и коллекционеру из Дубая Хумайду Абдулле Альбукаишу.