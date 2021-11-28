Лимоны зацвели в теплице Нового Уренгоя

Новый Уренгой, 28 ноября. Насыщенный аромат лимонов, напоминающий жасмин или акацию, будет приятно удивлять посетителей теплиц Нового Уренгоя немногим больше недели.

Цитрусовые деревья появились в лимонарии ровно 30 лет назад. Сотню саженцев тогда доставили из Узбекистана. Теперь же в удачный год в городе собирают тонны ярких цитрусов, передает «Ямал-медиа».

Хорошо чувствуют себя в городе и другие экзотические растения. Каждый год тут плодоносят инжир и мандарины, авокадо и ананасы, грейпфруты и виноград — всего 150 ярких представителей флоры.

Для российских любителей лимонов это хорошая новость. Как раз в начале ноября Роспотребнадзор приостановил импорт лимонов турецкого производителя Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi из-за выявленного недопустимого уровня пестицидов в плодах. Такая концентрация вещества могла бы привести к массовым отравлениям.