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Лимоны зацвели в теплице Нового Уренгоя

Общество
Лимоны зацвели в теплице Нового Уренгоя
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Новый Уренгой, 28 ноября. Насыщенный аромат лимонов, напоминающий жасмин или акацию, будет приятно удивлять посетителей теплиц Нового Уренгоя немногим больше недели.

Цитрусовые деревья появились в лимонарии ровно 30 лет назад. Сотню саженцев тогда доставили из Узбекистана. Теперь же в удачный год в городе собирают тонны ярких цитрусов, передает «Ямал-медиа».

Хорошо чувствуют себя в городе и другие экзотические растения. Каждый год тут плодоносят инжир и мандарины, авокадо и ананасы, грейпфруты и виноград — всего 150 ярких представителей флоры.

Для российских любителей лимонов это хорошая новость. Как раз в начале ноября Роспотребнадзор приостановил импорт лимонов турецкого производителя Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi из-за выявленного недопустимого уровня пестицидов в плодах. Такая концентрация вещества могла бы привести к массовым отравлениям.

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