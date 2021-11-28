Повторные парламентские выборы начались в Киргизии

Бишкек, 28 ноября. Граждане Киргизии смогут вновь принять участие в голосовании за состав парламента. Выборы седьмого созыва в стране проходят уже второй раз.

При первой попытке большинство мест досталось провластным партиям, что не устроило жителей и спровоцировало массовые беспорядки. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков был отправлен в отставку, а ЦИК аннулировал итоги голосований.

Текущие выборы, как предположили эксперты, вновь обернутся в сторону партии, ассоциирующейся с властью. Новый президент страны Садыр Жапаров при этом никаких симпатий не высказывал. Власти Киргизии также сообщили, что существует вероятность повтора сценария предыдущих голосований.

Выборы пройдут по смешанной системе. Большую часть депутатов изберут по партийным спискам, остальная пройдет по одномандатным округам.

Ранее выборы завершились в Никарагуа. Процесс голосований вызвал вопросы у властей Мексики, который отозвали своего посла из страны.