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The Hill: Блинкен призвал демократов отменить санкции за сертификацию «СП-2»
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The Hill: Блинкен призвал демократов отменить санкции за сертификацию «СП-2»

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 06:39
Политика
The Hill: Блинкен призвал демократов отменить санкции за сертификацию «СП-2»
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 28 ноября. Госдеп США стремится убедить демократов заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета, отменяющую санкции против «Северного потока — 2». Об этом пишет The Hill.

Газета сообщает, что администрация президента США Джо Байдена выразила опасения в связи с реакцией Германией. Подчеркивается, что Берлин является важным союзником Вашингтона в борьбе с изменением климата и с целью ограничения растущего влияния Китая.

Госсекретарь Энтони Блинкен по этой причине задумал отменить санкции за сертификацию «Северного потока — 2». Он призвал сенаторов от Демократической партии заблокировать поправки, представленные их коллегами из партии республиканцев.

«Эти поправки также предполагают введение санкций в отношении компаний, участвующих в проверках и сертификации газопровода, что необходимо сделать перед введением его в эксплуатацию», — поясняет The Hill.

Ранее газета NYT сообщила о «кадровом кризисе» в США из-за «Северного потока — 2». Действия в Сенате США задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции.

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госдеп блинкен Северный поток — 2
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