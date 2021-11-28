The Hill: Блинкен призвал демократов отменить санкции за сертификацию «СП-2»

Вашингтон, 28 ноября. Госдеп США стремится убедить демократов заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета, отменяющую санкции против «Северного потока — 2». Об этом пишет The Hill.

Газета сообщает, что администрация президента США Джо Байдена выразила опасения в связи с реакцией Германией. Подчеркивается, что Берлин является важным союзником Вашингтона в борьбе с изменением климата и с целью ограничения растущего влияния Китая.

Госсекретарь Энтони Блинкен по этой причине задумал отменить санкции за сертификацию «Северного потока — 2». Он призвал сенаторов от Демократической партии заблокировать поправки, представленные их коллегами из партии республиканцев.

«Эти поправки также предполагают введение санкций в отношении компаний, участвующих в проверках и сертификации газопровода, что необходимо сделать перед введением его в эксплуатацию», — поясняет The Hill.

Ранее газета NYT сообщила о «кадровом кризисе» в США из-за «Северного потока — 2». Действия в Сенате США задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции.