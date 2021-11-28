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«Известия»: Градский скончался в два часа ночи в Москве

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 06:20
Шоу-бизнес
«Известия»: Градский скончался в два часа ночи в Москве
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 28 ноября. Российский певец и композитор Александр Градский скончался поздней ночью, в 2:10, в воскресенье.

Музыкант ушел из жизни на 73-м году жизни. Точную дату смерти заслуженного артиста России узнали «Известия».

Накануне телеканал РЕН ТВ информировал, что Градский все еще находится в больнице после экстренной госпитализации с подозрением на инсульт. Сообщалось, что на плохое самочувствие мужчина пожаловался, когда находился у себя дома.

Мужчина находился в реанимации. Врачи сделали МРТ и оказали всю необходимую медицинскую помощь, но не наблюдали в состоянии артиста положительной динамики.

Здоровье Градского пошатнулось после перенесенного COVID-19. Тогда музыкант стал часто вызывать врачей на дом и жаловаться на ухудшение состояния, его изможденный вид замечали джае зрители шоу «Голос»1, где Градский являлся членом жюри.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

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смерть инсульт александр градский
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