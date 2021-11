Полицейский в США уволился после секса в патрульной машине

Мэдисон, 28 ноября. Сотрудник полиции Висконсина Дж. Реджинальд Паттерсон подал в отставку после того, как была опубликована запись, на которой он занимался сексом с женщиной в своем служебном автомобиле.

Полицейский департамент города Мэдисон расследовал инцидент 16 сентября и пришел к выводу, что лейтенант нарушил несколько правил. Паттерсон подал в отставку после того как департамент решил, что увольнение со службы было наиболее подходящим выходом из ситуации. Об этом пишет Fox News.

