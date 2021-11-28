Полицейский в США уволился после секса в патрульной машине

Мэдисон, 28 ноября. Сотрудник полиции Висконсина Дж. Реджинальд Паттерсон подал в отставку после того, как была опубликована запись, на которой он занимался сексом с женщиной в своем служебном автомобиле.

Полицейский департамент города Мэдисон расследовал инцидент 16 сентября и пришел к выводу, что лейтенант нарушил несколько правил. Паттерсон подал в отставку после того как департамент решил, что увольнение со службы было наиболее подходящим выходом из ситуации. Об этом пишет Fox News.

«Паттерсон не соответствует миссии Департамента полиции Мэдисона», — говорится в заявлении департамента.

Wisconsin police officer resigns for 'sexual activity' with woman in squad carhttps://t.co/IoPbV6g5nF — Fox News (@FoxNews) November 27, 2021

Видеозапись с сексуальным контактом полицейского и женщины была снята случайным свидетелем, после чего распространилась в социальных сетях. Офицер был отправлен в административный отпуск на два месяца.

Его имя не разглашалось, но местные СМИ выяснили личность и предали делу огласку в середине октября. В офисе шерифа подтвердили, что замешанная в этом инциденте женщина не была проституткой.

Ранее глава полиции города Уокешо Дэн Томпсон рассказал, что полиция в США уверена, что наезд автомобиля на людей в штате Висконсин не связан терроризмом. Об этом он сообщил в ходе специальной пресс-конференции.