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Умер певец и композитор Александр Градский

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 06:03
Происшествия
Умер певец и композитор Александр Градский
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 28 ноября. На 73-м году жизни скончался певец и композитор Александр Градский.

Соответствующей информацией поделился Telegram-канал «112».

Александра Градского недавно медики доставили в больницу. Композитора госпитализировали с подозрением на инсульт.

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