Умер певец и композитор Александр Градский 28 ноября 2021 05:46 / Обновлено: 28 ноября 2021 06:03 Происшествия Global Look Press / Anatoly Lomokhov Москва, 28 ноября. На 73-м году жизни скончался певец и композитор Александр Градский.Соответствующей информацией поделился Telegram-канал «112». Александра Градского недавно медики доставили в больницу. Композитора госпитализировали с подозрением на инсульт. Вернуться назад Дмитрий Пятов Публикации: 18544 Все новости / Происшествия / Умер певец и композитор Александр Градский смерть трагедия градский Комментировать Новости партнеров