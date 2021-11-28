Кулеба: Украина ведет переговоры с партнерами о покупке оружия

Киев, 28 ноября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет «очень активный диалог» с «различными партнерами» относительно поставок оружия.

В то же время Кулеба не стал раскрывать подробности переговоров, отметив, что оружие, как и деньги, «любит тишину». Об этом информирует немецкое издание Zeit.

«Сейчас мы находимся в очень активном диалоге с различными партнерами, которые готовы продать нам военную технику и оружие для укрепления возможности Украины обороняться», — сказал украинский министр.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США все больше расширяют линейку вооружений, поставляемых на Украину. В Белом доме при этом говорят о том, что данное вооружение — оборонительное. Антонов также прокомментировал урегулирование конфликта в Донбассе. По его словам, Вашингтон так и не может внятно ответить, как они могут помочь разрешению конфликта.