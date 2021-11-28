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Daily Mail: президентство Байдена подтолкнуло американцев к кандидатуре Трампа

Политика
Daily Mail: президентство Байдена подтолкнуло американцев к кандидатуре Трампа
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 28 ноября. Более 70% американцев считает, что страна двигается в неправильном направлении. Всего 38% респондентов поддерживают президента Джо Байдена. На фоне этого республиканцы вскоре вернут себе контроль над обеими палатами парламента, уверен журналист Эндрю Нил в своей колонке для Daily Mail.

Соратники экс-президента Дональда Трампа уже проводят опросы в штатах, где он проиграл в прошлом году, и всюду он побеждает по рейтингу, кое-где — с двузначным отрывом. Вряд ли кто-то из республиканцев станет противостоять Трампу — настолько сильна его кандидатура, считает автор материала.

Не улучшает позиции Байдена и мнение о плачевном состоянии его умственного здоровья. Пиарщики Байдена уверяют, что у него настолько хорошее здоровье, что он может не только выполнять свою работу сейчас, но и будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Однако население страны сомневается в этом - больше 60% опрошенных считают, что переизбираться Байдену не нужно. Президент США Джо Байден — мошенник, а демократы — аферисты, недавно заявил ведущий Fox News Дэн Бонгино. Демократы планировали в 2024 году выдвинуть Камалу Харрис, женщину индийско-ямайского происхождения. Но оказалось, что она ещё менее популярна среди американцев.

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Дональд Трамп Джо Байден президент
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