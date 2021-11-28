Кулеба: провал минских договоренностей «развяжет руки» России

Киев, 28 ноября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Россия якобы хочет «провала» Минских соглашений.

По мнению Кулебы, этот расклад «развязал бы руки» России и обеспечил ей свободу действий. Однако Москва в свою очередь не раз призывала Киев соблюдать минские договоренности. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

«Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь», — сказал Кулеба.

Ранее политолог Андрей Золотарев предрек «похороны» Минских соглашений со стороны Украины. Эксперт вспомнил слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что Киев не может отказаться от договоренностей, но и выполнять их не будет. Однако подобная позиция может потерпеть крах, отметил Золотарев.