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Кулеба: провал минских договоренностей «развяжет руки» России

Политика
Кулеба: провал минских договоренностей «развяжет руки» России
facebook.com  /  Dmytro Kuleba

Киев, 28 ноября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Россия якобы хочет «провала» Минских соглашений.

По мнению Кулебы, этот расклад «развязал бы руки» России и обеспечил ей свободу действий. Однако Москва в свою очередь не раз призывала Киев соблюдать минские договоренности. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

«Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь», — сказал Кулеба.

Ранее политолог Андрей Золотарев предрек «похороны» Минских соглашений со стороны Украины. Эксперт вспомнил слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что Киев не может отказаться от договоренностей, но и выполнять их не будет. Однако подобная позиция может потерпеть крах, отметил Золотарев.

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Киев минские соглашения кулеба
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