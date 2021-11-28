«МК»: пожилые люди старше 80 лет могут рассчитывать на двукратное увеличение пенсии

Москва, 28 ноября. Три категории пенсионеров затронет автоматическая индексация выплат с 1 декабря текущего года. Об этом заявили в Пенсионном фонде России.

Первой подобной категорией будут пенсионеры, которые отпраздновали в ноябре свое 80-летие. Они могут рассчитывать на увеличение выплат в два раза — до 12 088 рублей, передает «МК».

Ко второй категории относятся пенсионеры, которые были официально трудоустроены до августа 2021 года, однако уволились до осени. С декабря они могут ожидать прибавку с дополнительной доплатой за три месяца.

На повышении пенсии могут также претендовать пожилые люди, которые ранее подали заявление на перерасчет. Увеличение выплат для них произойдет автоматически.

В Госдуме допустили и новогодние выплаты. Таким образом государство хочет поддержать население в связи с ростом инфляции.