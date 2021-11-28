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Психиатр Файнзильберг объяснил интерес к жутким деталям преступлений

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 04:28
Общество
Психиатр Файнзильберг объяснил интерес к жутким деталям преступлений
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 ноября. Людям интересны подробности преступлений в криминальной хронике, так как их радует, что плохое событие произошло не с ними, объяснил врач-психиатр Владимир Файнзильберг.

Специалист отметил, что повышенное внимание к криминальным происшествиям в обществе объясняется теми же причинами, которые приводят к образованию автомобильных пробок. Зачастую водители «притормаживают и смотрят, что произошло», сообщил радио Sputnik Файнзильберг.

Чем больше подробностей содержит криминальная новость, чем ярче в ней расписаны детали преступления, тем больше она привлечет внимания, уточнил психиатр. Этот интерес специалист считает не совсем здоровым.

«У нас есть стремление посмаковать какие-то кровавые, пугающие детали. Этим же обусловлена популярность фильмов ужасов. А в основе лежит примитивная вещь: как же хорошо, что это все произошло не со мной, и я лишь смотрю со стороны», – объяснил Файнзильберг.

Психиатр добавил, что людям интересно понять психологию убийцы, так как здоровому человеку никогда не переступить эту «красную черту».

Ранее старший преподаватель ИДО РГГУ, врач-психиатр Константин Лемешко заявил, что одиночество способствует развитию психических расстройств. При этом в некоторых случаях одиночество необходимо человеку, уточнил медицинский специалист.

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