Сенатор Архаров предложил бороться с электронными сигаретами среди молодежи

Москва, 28 ноября. Новой опасностью в настоящее время являются электронные сигареты, потому что уровень их потребления среди молодежи вырос практически в два раза, заявил замглавы социального комитета Совфеда, врач Юрий Архаров.

Потребление вейпов среди молодёжи возросло практически вдвое, необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, сообщил сенатор в беседе с РИА Новости.

«Одновременно с этими мерами необходимо развивать интерес подростков к здоровому образу жизни и спорту», — сказал политик.

Архаров выразил сожаление, что курение не теряет своей популярности среди подрастающего поколения. Такая тенденция связана во многом с обстановкой в семье, считает он. А все из-за того, что это те установки, что прививают ребенку в детстве и подростковом периоде в сфере нравственных, этических и прочих начал. Поэтому родителям необходимо самим принимать правила здорового образа жизни и прививать их своим детям, заключил собеседник агентства.

Недавно депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Алексей Куринный высказались против установки курилок в российских школах. Такое предложение сделала певица Глюкоза, 14-летнюю дочь которой выгнали из школы за курение.