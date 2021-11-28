Ведущий Fox News Бонгино назвал демократов самыми большими аферистами в истории

Вашингтон, 28 ноября. Президент США Джо Байден — мошенник, а демократы — аферисты. Об этом заявил ведущий Fox News Дэн Бонгино.

Глава Белого дома установил запрет на въезд в Соединенные Штаты из ряда африканских стран. Журналист в ходе субботней передачи обсудил это решение.

«В этом решении так много слоев. Вот простой, отчасти поверхностный ответ: Джо Байден — мошенник. Ладно, отлично, мы уже знали об этом. Но вот более глубокий слой: Демократическая партия США — самая большая афера в истории человечества. В истории человечества никогда не было более масштабной аферы, чем мошенничество демократов», — отметил ведущий.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что запрет на въезд от экс-президента США Дональда Трампа был логичным, поскольку был неизвестный штамм коронавируса, и правительство считало, что это могло сработать. Время показало, что новый вид COVID-19 все равно проник в страну, а потому закрывать границы нет смысла. Однако Байден ввел ограничения, хотя год назад за это же обвинял своего предшественника в ксенофобии.

Ранее конгрессмен Джим Джордан заявил, что администрация президента США Джо Байдена за последний год не приняла ни одного решения, которое было бы полезным для страны. Он подчеркнул, что самая большая проблема сейчас — это инфляция.