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Ридли Скотт выпустит расширенные версии «Дома Гуччи» и «Последней дуэли»

Шоу-бизнес
Ридли Скотт выпустит расширенные версии «Дома Гуччи» и «Последней дуэли»
Кадр из фильма «Дом Гуччи»

Лос-Анджелес, 28 ноября. Режиссер Ридли Скотт заявил, что планирует выпустить расширенные версии своих последних двух фильмов — «Последняя дуэль» и «Дом Гуччи».

Сперва постановщик снял средневековую драму, но недавно представил зрителям байопик об известном доме моды с Леди Гагой и Адамом Драйвером в главных ролях. Об этом сообщает ScreenRant.

Кинолента о рыцарях не стала успешной в прокате, тогда как «Дом Гуччи», вышедший в США ко Дню благодарения, собрал большую кассу. Режиссер в недавнем интервью рассказал, что фанаты увидят и более расширенную версию обеих картин.

Ридли Скотт выпустит расширенные версии «Дома Гуччи» и «Последней дуэли»
flickr.com / Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

«То, каким выходит фильм, я, как правило, доволен. Я знаю, что не собираюсь говорить. Это не будет фильм на четыре часа, поскольку два с половиной часа — это уже долго. Я очень хорошо осведомлен об этом факторе. Вы должны следить за тем, чтобы зрители не выходили со словами: "Господи, это слишком долго"», — отметил Скотт.

Он добавил, что при домашнем просмотре ситуация иная. Сидя в гостиной, зритель может сделать паузу, налить себе чего-нибудь и вернуться. Поэтому он, скорее всего, выпустит режиссерскую версию.

Ранее актер Стеллан Скарсгард ответил на нелестные высказывания режиссеров в адрес супергеройских фильмов. Он отметил, что индустрии необходимо разнообразие, но именно супергерои оказываются в центре внимания.

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кино ридли скотт Дом Гуччи последняя дуэль
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