Вашингтон, 28 ноября. США отказались от своих союзников в Афганистане, которые делали борьбу эффективной. Об этом рассказал отставной офицер ЦРУ Дейв Тайсон.

Издание Fox News опубликовало материал, в котором сын погибшего в Афганистане американского военнослужащего Джейк Спэнн рассказал о своем отце. Автор материала вспомнил начало XXI века, когда началась миссия Вашингтона в Азии.

В своей статье американец ссылается на сослуживца своего отца, Дэйва Тайсона. Он объяснил, в какой момент Соединенные Штаты проиграли в Афганистане.

«Цель изменилась на попытку демократизации Афганистана. Слишком много, слишком быстро. США хотели коренным образом изменить страну, вместо того чтобы оставаться с нашей первоначальной миссией, которая заключалась в том, чтобы сделать Афганистан местом, где террористические нападения не могли быть направлены против Соединенных Штатов», — отметил бывший военнослужащий.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что США отвернулись от своих союзников, которые делали борьбу с Талибаном1 (организация запрещена на территории РФ). Вашингтон предпочел конфронтации вместо того, чтобы договориться и вместе работать над борьбой с терроризмом.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что кампания США в Афганистане превратилась в «коррупционную черную дыру» — несмотря на миллиарды, которые Вашингтон выделял на восстановление республики. Афганское население живет фактически на грани гуманитарной катастрофы.

1 Организация запрещена на территории РФ.