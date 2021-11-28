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Член Совфеда Ковитиди: обращение генсека НАТО к России выглядит цинично

Политика
Член Совфеда Ковитиди: обращение генсека НАТО к России выглядит цинично
Фото из личного архива Ольги Ковитиди

Москва, 28 ноября. Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к России снизить напряженность на границе с Украиной выглядит цинично и неправдоподобно, заявила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

США сотворили госпереворот на Украине, «де-факто лишив это государство суверенитета», а теперь пытаются переложить ответственность за это деяние на других. Инструментом обвинения традиционно выступает НАТО, в то время как США играют роль «мирового лицедея» и подтверждают свой «нелицеприятный статус», резюмировала Ковитиди по данным RT.

«На этом фоне призывы к России генсека НАТО Йенса Столтенберга о так называемой «деэскалации ситуации вокруг Украины» выглядят цинично и крайне неправдоподобно», — заключила политик.

Накануне генсек НАТО сообщил, что альянс пристально следит за действиями Москвы и особенно тщательно и внимательно следит за ситуацией на границах Украины. По словам Столтенберга, альянс призывает Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Есть и более радикальные заявления. США и их союзники по Североатлантическому альянсу должны решительнее действовать в странах бывшего СССР. Такое заявление сделал экс-советник американского президента Джон Болтон.

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украина Ольга Ковитиди нато
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