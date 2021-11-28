Финансист Бахтин посоветовал не хранить сбережения в экзотических валютах

Москва, 28 ноября. Экзотические валюты связаны с критическими рисками из-за экономических или политических проблем стран, объяснил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Эта категория валют в целом не рекомендована к покупке с целью инвестиций. Их насчитывается три. Недавно к явным валютным аутсайдерам присоединилась турецкая лира, которая только с начала 2021 года подешевела более чем на 40%.

«Исключением могут стать ситуации, когда вы планируете путешествие, переезд на время учебы или постоянное место жительства в такие страны, как Иран, Афганистан, Венесуэла», — добавил специалист в беседе с «Прайм».

Покупка таких редких валют в силу их экстремально низкой ликвидности сопряжена с высокими комиссионными издержками. Это делает их приобретение еще более бессмысленным. Смысл для инвестора имеет формирование валютной позиции к доллару и евро, причем наиболее оптимальным будет не хранение этих валют в наличной форме, а вложение в финансовые инструменты, заключил эксперт.

Недавно Банк России повысил курсы валют на период с 27 по 29 ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные портала регулятора.