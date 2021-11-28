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Биолог Баранова: «Спутник» может быть более устойчивым к штамму «омикрон»

Общество
Биолог Баранова: «Спутник» может быть более устойчивым к штамму «омикрон»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 ноября. Российская вакцина «Спутник» может формировать чуть более сильный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон», чем другие препараты, считает доктор биологических наук Анча Баранова.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния) отметила, что американская компания Pfizer анонсировала проведение экспериментов по нейтрализации нового штамма коронавируса в течение двух недель. Данные о его взаимодействии с антителами будут иметь отношение ко всем вакцинам, сообщила ТАСС Баранова.

«У "Спутника" дела могут обстоять несколько получше, на некоторые проценты. Аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины», — заявила биолог, предупредив, что «разница может оказаться очень небольшой».

Скорее всего, против нового штамма существующие вакцины окажутся менее эффективны, считает Баранова.

Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что уровень защиты от коронавирусной инфекции превысил 90% при комбинации российских препаратов «Спутник V» и «Спутник Лайт». Соответствующее исследование провели специалисты.

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вакцина вакцинация коронавирус Спутник V омикрон
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