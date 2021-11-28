Загадка гибели русской актрисы в Голливуде Натали Вуд спустя 40 лет так и не разгадана

Вашингтон, 28 ноября. Тело кинозвезды Натали Вуд (урожденной Захаренко) было найдено в воде в 1981 году рядом с островом Каталина у побережья Калифорнии. По официальной версии причиной смерти стал несчастный случай, однако многие близкие к актрисе придерживаются другого мнения.

Три десятилетия спустя дело по расследованию обстоятельств смерти Натали Вуд было вновь открыто, а версия несчастного случая поставлена под вопрос. В вышедшей 9 ноября 2021 года книге сестра погибшей Лана Вуд обвинила мужа Натали Роберта Вагнера-младшего в убийстве из-за конфликта во время празднования Дня благодарения на яхте Splendour («Великолепие»), передает «Коммерсант».

В тот день с супружеской четой праздновали также капитан яхты Деннис Даверн и киноактер Кристофер Уолкен. Оба они позднее рассказывали, что супруги находились в состоянии пассивного конфликта, из-за чего актриса приняла решение переночевать в отеле на берегу.

Ночной портье вспоминал, что Натали пришла в гостиницу не одна, а с «худым бородатым мужчиной» в состоянии сильного алкогольного опьянения. Наутро она была растеряна и попросила подсказать, как вернуться на материк общественным транспортом. Однако покинуть праздник ей не удалось — ее отыскал Даверн.

Накануне гибели казалось, что супруги все же помирились. Компания ужинала в ресторане, Натали и Вагнер были гораздо трезвее остальных. Но после возвращения на яхту вечером конфликт вспыхнул по новой. Ночью Вагнер сообщил, что Вуд исчезла, позднее береговая служба нашла тело девушки — в ночной рубашке, без нижнего белья и накинутом сверху пуховике.

Однако в 2009 году капитан Даверн рассказал гораздо больше, чем сообщил следователям в 1981 году. По его словам, до Вагнера доходили слухи о том, что на съемках Уолкен завел интрижку с Натали.

Когда Кристофер сказал что-то в защиту Натали, Ар Джей разбил бутылку вина о журнальный столик и заорал на Уолкена. После чего скандал супругов переместился в каюту, где было слышны звуки ударов.

Когда Натали исчезла, Деннис Даверн хотел немедленно включить прожектор и обратиться по рации за помощью, но получил от ревнивого мужа приказ не делать ни того, ни другого, и продолжить выпивать. С учетом новых фактов в 2012 году судмедэксперты изменили причину смерти с «несчастный случай» на «утопление и другие факторы неопределенного характера».

Семейные трагедии регулярно происходят и сегодня. Недавно правоохранители задержали жителя Тимашевска по подозрению в убийстве малолетнего мальчика, являющегося сыном его возлюбленной.