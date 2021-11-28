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The Economist обеспокоила возможность добычи полезных ископаемых в российской Арктике

Экономика
The Economist обеспокоила возможность добычи полезных ископаемых в российской Арктике
pixabay.com

Лондон, 28 ноября. Добыча полезных ископаемых в российских арктических водах вдоль Северного морского пути может навредить окружающей среде, предупреждает The Economist.

По данным журнала, под толщей воды вдоль побережья Якутии находятся залежи редкоземельных металлов, олова и кобальта. Разведку в регионе осложняют погодные условия. Но российские министерства и частные инвесторы уже обратили внимание на эти месторождения, отмечает The Economist.

Особенно перспективными в журнале назвали разбросанные по дну крошечные шарики оксидов (конкреции). Их выбрасывают расположенные на дне океана вулканические трубки. Однако процесс добычи полезных ископаемых с морского дня без надлежащего экологического контроля уничтожит уникальные экосистемы, опасаются биологи и океанологи.

«На суше оценку экологического воздействия проводить проще. Данных об океане у нас нет, его экосистемы часто настолько хрупки, что в масштабах человеческой жизни не восстанавливаются», — цитирует Хавьера Эскартена из парижской Геологической лаборатории «ИноСМИ».

Российские компании пока не собираются заниматься добычей полезных ископаемых в этом регионе. Однако действующего регулирования в регионе недостаточно, считает основатель американского Арктического института Мальте Хумперт. По мнению эксперта, Северный морской путь может оказаться будущей горячей точкой, как в экономике, так и в сфере экологии.

Ранее «Роснефть» впервые в истории научных исследований пробурила шесть стратиграфических скважин в море Лаптевых и отобрала 415 м керна. В следующем году работа продолжится на глубоководье в Северном Ледовитом океане и в Чукотском море.

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арктика северный морской путь полезные ископаемые
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